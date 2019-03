Ewéi et an diverse Medien heescht, ass de Keith Flint, de Frontmann vun der Band "The Prodigy" am Alter vun nëmmen 49 Joer gestuerwen.

Hie wier dout a sengem Haus zu Dunmow an der Grofschaft Essex fonnt ginn. Den Doud gëtt awer als "net verdächteg" vun der Police behandelt, mellt d'Sun. Weider Detailer sinn den Ament nach net bekannt.Gebuer gouf de Keith Charles Flint de 17. Dezember 1969 zu Redbridge bei London. De Flint war Ufanks als Dänzer vun der Band dobäi, huet awer fir d'Litt "Firestarter" am Original och als Hannergrondsänger agesat an ass dono ëmmer méi an de Virdergrond gerutscht.Iwwregens ware si och déi éischt international Band, déi zu Lëtzebuerg an der Rockhal gespillt huet, dat 2005. 10 Joer méi spéit ware se dann och fir den 10 Gebuertsdag nees an der Rockhal. Och ganz Rezent, den 8. Dezember vum leschte Joer, si si um Belval opgetrueden.Hie bekanntste Lidder sinn ënner anerem "Firestarter" a "Breath" déi béid 1996 erauskoumen.