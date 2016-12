Den 8. & 9. September 2016 war zweemol en Openair-Concert am Amphitheater an der Breechkaul zu Bäerdref.

Serge Tonnar & Legotrip VILL HARMONIE an der Breechkaul (22.08.2016) 8. & 9. September 2016 (20 Auer)

Open Air am Amphitheater Berdorf







Am November 2014 hunn de Serge Tonnar a Legotrip, als éischt Lëtzebuerger Rockband, a virun ausverkaaftem Haus, am groussen Auditoire vun der Philharmonie gespillt, mat speziellen Arrangementer fir Orchester a Chouer. Dono si se mat deem Programm op Tournée duerch d'Land gereest an hunn an engems den duebele Live-CD vum Concert virgestallt.Am September koum de Programm an den eemolegen Naturdekor vum Amphitheater an der Breechkaul zu Bäerdref a gouf vun RTL fir eng Televisiounsiwwerdroung gefilmt.