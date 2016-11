De britesche Weltstar huet viru ganz kuerzem säin neien Album erausbruecht.



Viru 4 Joer war de Sting fir d'lescht fir e Concert am Grand-Duché, dat am Kader vun enger "Back to Bass - Best of" Tour, an elo kënnt hie mat sengem neien Album. Deen heescht "57th & 9th" an ass de leschte Freideg erauskomm. Et ass säin 12. Solo-Studio-Album, op deem hien nees wëll zeréck bei seng Wuerzele goen, anengems awer och mat all den Elementer aus senger laanger Carrière schafft.



Hien huet och de Reouverturesconcert vum Bataclan zu Paräis gespillt, an den 1. Februar d'nächst Joer fänkt seng 57th & 9th Tour offiziell un mat engem Tëschestopp also den 1. Abrëll zu Lëtzebuerg.







RTL.lu hat Iech d'Geleeënheet ginn, fir gratis beim Concert mat derbäi ze sinn. Mat e bëssi Verspéidung gouf de Gewënner elo gezunn. Ënnert de ronn 800 SMSen, déi mer erakruten, dierft sech d'Brigitte H. vu Mertert freeën.



D'Tickete kommen an den nächsten Deeg mat der Post.

Mir wënschen elo scho vill Spaass um Concert!







DOC: De Communiqué vu LiveEurope.