© Bohumil Kostohryz

Theaterstéck "Performance" / Reportage: Claudia Kollwelter



Vun Ufank bis Schluss gëtt mat der Logik vu Realitéiten gespillt, déi sech permanent an ëmmer mi séier verréckelt. De Monolog, geschriwwen vum Guy Helminger, stellt villes a Fro, wërft e kritesche Bléck op d'Gesellschaft an där mer liewen, an datt wat d'Gesellschaft mat eis mëscht. Mee wat ass dann elo reell, a wat gespillt.

De Benoît Pleimer schafft op der Bank an huet es genuch. Genuch vun der Welt an där alles virbestëmmt a festgeluecht ass. Hien wëll deem ganzen en Enn sëtzen, an eng ganz Partie Leit mat an den Doud rappen.



D'geplangten Dot läit vu vir eran um Dësch - d'Fro wisou de Personnage do steet, wou en elo steet muss nach beäntwert ginn.



De Jules Werner steet eleng op der Bühn an erzielt mat enger ganz bildlecher Sprooch aus der Kandheet vum Benoît.



Et ass en hin an hir vun Zäiten - vum Gefill wéi et am Bauch vun der Mam war, wéi en d'ganz Kandheet geléiert gouf sech an der Gitt ze halen - eriwwer zu der aktueller Situatioun, an deem wat den Benoît fir huet.



Skurril gëtt dat ganzt duerch de Broch mat der véierter Mauer tëscht Schauspiller an Zuschauer. Et sëtzt een net passiv an sengem Stull a kuckt sech dat ganzt vun baussen un. Ëmmer erëm schwätzt de Personnage d'Leit un, entschëllegt an erkläert sech. D'ass een souzesoen Zeien vun deem wat komme soll.



"Hei wou Allmënsch well bleiwen wat se sinn" D'Uerdnung ass fir den Benoît Pleimer net méi ze erdroen. Eidel a Midd wieren d'Begrëffer vun eiser Zäit.



D'Stëmmung ass deelweis ganz düster: riets geet iwwer Suicide, Attentater, Amoklaf, ma am Guy Helminger sengem Text gëtt et awer och eppes ze laachen.



Oder laachen d'Leit nëmmen, fir net ze realiséieren wéi däischter et am Fong wierklech ass an wéi reell?



D'Veronsécherung klëmmt - wou hält d'Fiktioun vum Theater ob, wéini ass d'Stéck fäerdeg an wéini de Schauspiller net méi an senger Roll vum Benoît Pleimer?



E Stéck, datt een net kal léisst, deem seng Froen an eben dee Grad tëscht Fiktioun a Realitéit sech ob ganz vill aktuell Themen projezéieren léisst. Deemno ganz performant.





D'Stéck gëtt nach bis den 4. Dezember am Théâtre du Centaure gespillt, an Mëtt Dezember dann och nach am Kulturhaus Nidderaanwen an am CAPE zu Ettelbréck.