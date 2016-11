© AFP

Si trommele gären op alldeeglechem Geschir, sprëtzen mat Faarf duerch d'Géigend a gi mat groussen Aen duerch d'Welt. Ah jo ... a se si blo! Mir schwätze vun der Blue Man Group, dem Trio vu bloe Plakkäpp, déi zanter 1991 schonn iwwer 35 Millioune Spectateuren begeeschtert huet.Op d'Welt koumen di blo Männer zu New York. Antëscht awer si se iwwerall uechter d'Welt doheem, ënnert anerem och zu Las Vegas, Chicago a Berlin. Fir hire ronne Gebuertsdag geet d'Blue Man Group elo awer op Tour, a bleift an deem Kontext och am Grand-Duché stoen.Den Atelier huet e Mëttwoch de Moien annoncéiert, datt d'Blue Man Group vum 31. Oktober bis den 4. November 2017 fir 8 Prestatiounen an de Groussen Theater, mat enger Show fir d'Aen, d'Oueren, awer och fir d'Gemitt, well d'Laache kënnt hei definitiv net ze kuerz.Och wa sech de sympatheschen Trio an de leschte 25 Joer ëmmer nees nei erfonnt huet, fir mat der Zäit ze goen, sou sinn dach verschidden Elementer di nämmlecht bliwwen: d'Faarwen an d'Musek. Gitt engem Blue Man ee Faass, ee Rouer an eng Schlapp ... an schonn huet en eng Geschicht ze erzielen, erkläert ee vun de Blue Men, de Matthew Banks.

Et gëtt net vill geschwat, seet de Matthew Banks, mä et gëtt awer vill gesot. Et spillt ee mat der Imaginatioun vun de Leit a wann de Public zum Schluss klappt, dann feiert een u sech déi eege Geschicht.Egal wéi et den Ament ausgesäit: Dofir soll een net schwaarz gesinn, d'Zukunft ass blo – esou nach den Appell vum Matthew Banks.