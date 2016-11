© Gemeng Dikrech

Well d'Gemeng baut en neie Kino an deen ale misst staark renovéiert ginn. An da spillt och nach eng Roll, wien dann iwwerhaapt Proprietaire vum Kino war, ass a wäert sinn.

Eng komplizéiert Dikrecher Geschicht

De Kino Scala ass eng Dikrecher Institutioun, seet de Jean-Jacques Schäfer. Hien ass President vum Katholische Bürgerverein a vun der Kierchefabrick Dikrech. An engem Café an der Stad mécht hien den Historique vum Gebai, dat 1916 als kathoulescht Veräinshaus gebaut ginn ass – finanzéiert duerch Aktien au porteur – dunn iwwerhaapt als Veräinshaus fonctionnéiert huet, zanter 40 Joer un d'Gemeng verlount war, als Kino – an dunn och Monument national classéiert ginn ass.



An elo ännert sech alles: well d'Gemeng baut en neie Kino anzwousch anescht, de Scala ass vun héije moderne Gebaier ëmzingelt an de Scala muss renovéiert ginn. D'Zukunft ass ongewëss.

D'Proprietéitsverhältnisser, also d'Aktien, sinn dës: Et géif een net kloer wëssen, wien ass dann elo de Besëtzer, seet de Jean-Jacques Schäfer. Et wier ee Gebai, wat d'Kierch opgeriicht huet, ma d'Dikrecher Leit waren awer dorunner bedeelegt. Du louchen déi Aktie beim Dächen am Schaf. Wéi dës Pabeieren europawäit ofgeschaaft goufen, du goufen d'Aktien nominativ op d'Kierchefabrik androe gelooss.





Scala Dikrech/Reportage Nico Graf



Wéi soll et weidergoen mam Scala?



D'Kierchefabrick giff am léifsten - och mat engem Promoteur- investéieren: soziale Wunnengsbau am Zentrum vun Dikrech schwieft hinne vir. A si hunn eng Demande gemat, d'Gebai erëm ze declasséieren, well sech jo eben alles geännert hätt. Elo, wou d'Gemeng op enger anerer Plaz ee Kino opriicht, fillt ee sech beim Gebai net méi sou un déi kulturell Ausriichtung gebonnen.

Uewendrop sinn d'Regierung an d'Kierch mam Gesetz-Projet Kierchefabrik-Fong komm an och dat huet seng Suitten: D'Zäit leeft engem fort. D'Aktie géifen dann an de Fong iwwergoen. An deem Fong sinn 285 Kierchefabriken enthalen an also ganz aner finanziell Mëttelen, fir selwer ee Projet zu Dikrech ze realiséieren.



Dat ass dem Jean-Jacques Schäfer seng Hoffnung: datt de futur Kierchfabrikefong op lokalem Niveau mat lokalem Personal a no lokale Pläng investéiert. Iwwerall am Land, net nëmmen zu Dikrech.



Tout un programme.