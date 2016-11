D'Deputéiert haten de Xavier Bettel gefrot, hinnen z'erklären, firwat hien, an enger éischter Reaktioun, esou gehandelt huet, wéi en dat gemat huet. De Premier Xavier Bettel bleift um Méindeg dobäi, dass d'Behuele vum Enrico Lunghi, net an der Rei gewiescht wier. Hien hätt déi Reportage op der Télé gesinn, wéi déi meescht Lëtzebuerger. Den aneren Dag hätt hie mat senge Beamte geschwat an eng Affaire disciplinaire à charge an à décharge lancéiert.



De Xavier Bettel seet weider, datt hien e Feeler gemaach hätt, wann hie béid Säite geruff hätt, fir driwwer ze schwätzen. Hie géif d'Gesetzer respektéieren. Et wier net un him, hei ze jugéieren. Et wier ee Commissaire deem seng Aufgab dëst wier.



Dernieft wier nach en zweeten Dossier op. De Commissaire géif och an den nächste Verwaltungsrot vun der CLT goen, fir eppes gewuer ze ginn, iwwer d'Aarbechts-Aart a Weis, wéi d'Reportage entstanen ass.





De Xavier Bettel



An deen CLT-Verwaltungsrot kënnt e Mëttwoch 8-Deeg, de 7. Dezember also, zesummen.