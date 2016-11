© afp

Et war eng ägyptesch Mumie vun engem Fallek, déi jorelaang am Depot vum Musée stoung. De Portier hat se zoufälleg fonnt, wou hien d'Renaissance-Truh an en anere Raum sollt réckelen a virbereeden, fir dass déi konnt ausgestallt ginn. Dat deelt um Méindeg d'Spriecherin vun der Stad Oochen mat.



D'Renaissance-Truh war am zweete Weltkrich mat anere Stécker aus dem Musée zu Miedernach an der Eifel ofgestallt ginn. Nom Krich war d'Truh do zeréck op Oochen komm. D'Villechersmumie gouf dobäi wahrscheinlech vergiess.



Se soll aus der spéider ägyptescher Zäit stamen, déi vun 800 viru Christus bis an déi réimesch Zäit gedauert huet.