Den 1. Dezember 1923 ass de Johny Schmidt zu Bäreldeng gebuer ginn. Fréi huet hie sech scho fir d'Musek interesséiert, déi hien och am Conservatoire zu Esch an an der Stad weider verfollegt huet. Am Februar 1943 gouf hie vun den Nazien zwangsrekrutréiert, ma him ass et 8 Méint méi spéit, den 18. Oktober, gelongen, fir sech a Frankräich ofzesetzen. Gehollef gouf him dobäi vun de Lëtzebuerger a franséische Resistenzler.Am Frankräich huet hie sech dem Maquis Français d'Auvergne ugeschloss a gouf dowéinst nom Krich och ausgezeechent. 1946 gouf hie Member vun der Militärmusek a war och 10 Joer laang Member vum Orchester vu Radio Lëtzebuerg, ënnert der Direktioun vum Henri Pensis. 20 Joer laang war hie Museksprofesser am Conservatoire vun Ettelbréck an huet Coursen an de Museksschoulen zu Diddeleng an Dikrech ginn.An awer huet hien op ville Feieren, déi de Resistenzler zu Éieren ofgehale goufen, op senger Trompett gespillt. Fir hie war et wichteg, dat fir seng Komeroden ze maachen, déi den zweete Weltkrich net iwwerlieft hunn.Bestuet gouf hien 1948 mat der Madame Madelaine Thill a war houfrege Papp vun enger Duechter, Grousspapp vun zwee Bouwen an Urgrousspapp vun engem Jong.De 26. November 2016 ass den Johny Schmidt am Alter vun 92 Joer friddlech an onerwaart entschlof.