Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn a 4 Kategorien ënnerdeelt: Fiction, Non-Fiction, Kanner- a Jugendbuch a Beau-livre. Berücksichtegt gi just lëtzebuergesch Bicher ("ne prend en compte que les titres publiés par une maison d'édition ou un éditeur luxembourgeois").



Hei d'Ventë vum Mount November, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



F I C T I O N



1. André Kemmer: Der Geheimdienst-Insider

Imprimerie Centrale



2. Roland Meyer: Zikelalarm II

Op der lay



3. Nicolas Hein: Als flösse die Mosel mitten durch sein Herz

Editions Guy Binsfeld



4. Georges Haas: Wer rettet Mister Pech?

Georges Haas



5. Lucien Czuga/Roger Leiner: Vum Siggy bis bei d’City

De Verlach & VDL



N O N - F I C T I O N



1. Roger Bour: Stadt und Festung - Luxemburg von A bis Z

Roger Bour



2. Anne Faber: Anne’s Kitchen 3: Home Sweet Home

Editions Schortgen



3. Ernesto Prosperi: Der Palast für den Gaumen

Editions Revue



4. Berthe Elsen: Kache wéi fréier

Editions Revue



5. Laurent Moyse: Le coup du sort

Editions Ernster



K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Jeanny Hilger-Conrath/Lily Moro: Sang mat eis zwee!

Editioun Bicherhaischen



2. Collectif: Zéng klassesch Märercher

Editions Saint-Paul



3. Astrid Lindgren: D’Pippi

Editions Saint-Paul



4. Simone Bleser/Joëlle Peters: D’Susi Jomes sicht e Kaddo

Editions Saint-Paul



5. Julia Donaldson/Axel Scheffler: Den Zog an d’Dokteren aus der Loft

Editions Guy Binsfeld



B E A U - L I V R E



1. Eugène Reiter/Lex Jacoby: Eis heemlech Noperen am Besch an um Flour

Reiter Eugène



2. Jean-Paul Hoffmann: Trambahnen, die in Luxemburg Geschichte machten

Editions Revue



3. Marc Schoellen: Marienthal

Syndicat National de Jeunesse Luxembourg



4. Marc Schoentgen/Pierre Even: Die Dynastie Luxembourg-Nassau 1890-2015 - La dynastie Luxembourg-Nassau 1890-2015

Editions Saint-Paul



5. Trésors de la Photothèque: la place d’Armes et le Cercle

Photothèque