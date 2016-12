Den Enrico Lunghi (01.12.2016) .

Mudam-Programm 2017: Tony Cragg, Ad Reinhardt, Su-Mei-Tse (01.12.2016) E villsäitegen an innovative Programme artistique mat originellen Ausstellungskonzepter versprécht de Mudam fir déi nei Saison.

Am Kalenner fir 2017 stinn dräi grouss Héichpunkter, esou déi Responsabel vum Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean. Um Donneschdeg goufen d'Detailer presentéiert. Den Optakt mécht vum Februar un de bekannten englesche Sculpteur Tony Cragg, seet de Curateur Clément Minighetti. Hien hätt eng ganz eege Relatioun mam Material.Parallel sinn d'Wierker vum Englänner Darren Almond ze gesinn, de Konzeptkünstler ass bekannt fir Landschafts-Fotografien. Dernieft stellt de franséische Fotograf Samuel Gratacap aus, dee sech virun allem fir Migrations-Phänomener interesséiert.Den zweeten "Temps fort" geet mat enger fir de Mudam éischter ongewéinlecher Expo un. Wierker vum 1967 verstuerwenen amerikanesche Moler a Karikaturist Ad Reinhardt gi gewisen. D'Curatrice Marie-Noëlle Farcy seet, datt hei eng net dacks gewise Säit vu senger Konscht presentéiert gëtt, seng Illustratiounen a seng Comics.Zu gläicher Zäit stellen den däitsche Moler Martin Eder an déi US-Amerikanesch Videokënschtlerin Mary Reid Kelley aus.D'Collection Mudam weist iwwert de Summer 8 Kënschtler. D'Basis vun der Ausstellung ass e Wierk vum Italiener Andrea Mastrovito.Als 3. Highlight proposéiert de Musée am Hierscht d'Gruppen-Ausstellung Flatland/Abstractions Narratives.D'Lëtzebuergerin Su-Mei-Tse stellt e Korpus vu Wierker zesummen, deen och am Hierscht am Mudam ze gesinn ass. Hei gëtt mam Aargauer Kunsthaus aus der Schwäiz zesummegeschafft.D'Presentatioun vum Programm fir 2017 war déi lescht fir den demissionären Direkter Enrico Lunghi. De Mudam-Chef huet no 10 Joer Existenz vum Musée nach eemol de Point gemaach. Et sollt ee wuel probéiere fir innovativ an originell ze sinn. Ma ganz wichteg wier et awer och, datt ee sech net ze vill mam Ausland vergläicht an datt Choixe gemaach ginn, déi an de Mudam passen. Et missten och valabel Grënn ginn, firwat grad déi Thematik oder grad deen Artist ausgestallt gëtt.Den Enrico Lunghi ass weider net op déi rezent Evenementer agaangen: Virop war et ee Merci un all Leit, déi iwwer de Mudam schreiwen an d'Hoffnung, datt och an der Zukunft iwwer d'Aarbecht vum Musée beriicht gëtt. Mat der Ausnamm vun enger schlechter Erfahrung an 20 Joer un der Spëtzt vu kulturellen Institutiounen, sou den Enrico Lunghi weider, hätt hien ëmmer eng gutt Relatioun mat de Journaliste gehat.