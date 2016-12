Bei den "Trophées francophones du cinéma" ginn 9 Präisser verginn an 3 dovu ware fir Lëtzebuerg:- De Christophe Wagner krut den "Trophée francophone de la réalisation" fir säi Film "Eng nei Zäit" (Demain, après la guerre).An da gouf et 2 Präisser fir déi lëtzebuergesch Koproduktioun "Le tout nouveau testament" vum Jaco van Dormael:

- "Trophée francophone de l'interprétation masculine" fir de Benoît Poelvoorde;

- "Trophée francophone du scénario" fir Jaco Van Dormael an Thomas Gunzig.

D'Entscheedung fält an 2 Etappen, nom 1. Vote war Lëtzebuerg nach mat 4 Filmer vertrueden.Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Film Fund Luxembourg, D'Filmakademie, Samsa Film, Juliette Films et Paul Thilges Distributions ont le plaisir d'annoncer que:

- Christophe Wagner remporte le Trophée francophone de la réalisation pour son film Eng nei Zäit (Demain, après la guerre) produit par Samsa Film.

La coproduction luxembourgeoise Le tout nouveau testament réalisée par Jaco van Dormael (Juliette Films) gagne deux prix:

- Trophée francophone de l'interprétation masculine pour Benoît Poelvoorde;

- Trophée francophone du scénario pour Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig.

Au même titre que les récompenses attribuées dans chaque pays au cinéma national, les Trophées francophones du cinéma décernent chaque année neuf prix à des œuvres et artistes issus des pays de la Francophonie.

Le vote s'effectue en deux tours: un premier tour qui identifie les nommés dans plusieurs catégories, un second tour qui désigne les lauréats des diverses catégories. Les gagnants sont révélés lors de la cérémonie annuelle de remise des prix.

Pour le Luxembourg, les films éligibles aux Trophées francophones sont soumis par l'Académie du cinéma luxembourgeois, D'Filmakademie.

Le Luxembourg était bien représenté à l'issue du premier tour des nominations avec:

- La Supplication réalisé par Pol Cruchten et produit par Red Lion, nommé pour le Trophée francophone du long-métrage documentaire;

- Eng nei Zäit (Demain, après la guerre) produit par Samsa Film, nommé dans le Trophée francophone de l'interprétation masculine (Luc Schiltz) et pour le Trophée francophone de la réalisation (Christophe Wagner);

- Quenottes réalisé par Pascal Thiebaux et Gil Pinheiro et coproduit par Zeilt Productions, nommé pour le Trophée Francophone du court-métrage;

- Le Tout Nouveau Testament réalisé par Jaco Van Dormael et coproduit par Juliette Films, avec 4 nominations: Trophée francophone de l'interprétation masculine, Trophée francophone du second rôle féminin, Trophée francophone du scénario et Trophée francophone du long-métrage de fiction.

La cérémonie de remise des Trophées francophone du cinéma, présidée par le cinéaste franco-grec Costa-Gavras, a eu lieu cette année à Beyrouth en présence d'Abderrahmane Sissako, président de l'ATFCiné et sera retransmise ce lundi 5 décembre 2016 à 21 heures sur TV5 Monde.

Eng nei Zäit (Demain, après la guerre) est le second long-métrage de Christophe Wagner. Sorti en salles en octobre 2015, le film est resté à l'affiche durant quinze semaines et a fait l'objet d'une reprogrammation exceptionnelle après sa triple récompense au Lëtzebuerger Filmpräis (Prix du cinéma luxembourgeois) en mars dernier: Prix du meilleur film luxembourgeois, Prix de la meilleure contribution artistique pour le comédien Luc Schiltz et Prix de la meilleure contribution technique pour le chef-opérateur Jako Raybaut.

Produit par Claude Waringo pour Samsa Film en coproduction avec la société belge Artémis Productions, le film a bénéficié du soutien du Film Fund Luxembourg ainsi que de l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la participation de la Wallonie et de la région de Bruxelles-Capitale et du soutien du Tax Shelter du gouvernement fédéral de Belgique.

Le thriller historique a également franchi les frontières du Grand-Duché de Luxembourg puisqu'il a été sélectionné et présenté dans divers festivals internationaux. Citons, entre autres, le Festival du film francophone de Namur (FIFF) où le film a été projeté en première mondiale en octobre 2015, le Max Ophüls Preis qui a inclus le film dans sa Compétition officielle mais aussi le Festival Augenblick en Alsace, lui permettant ainsi une visibilité au sein de la Grande Région.

Depuis quelques mois, Eng nei Zäit est également visible sur la plateforme de vidéo à la demande VoD.LU (www.vod.lu) où il rencontre un franc succès avec une place en tête des ventes et des locations. Le film est également disponible dans le catalogue VOD de PostTV.

Pour ces fêtes de fin d'année, il sera également possible de retrouver le film sur le shop luxembourgeois d'iTunes ainsi qu'en DVD.

Le tout nouveau Testament réalisé par Jaco Van Dormael et coproduit par David Grumbach (Juliette Films) a connu un énorme succès international avec e.a. une sélection au Festival de Cannes, une nomination aux Golden Globes et aux César et pas moins de 4 Magritte. Au Luxembourg, le film a remporté le prix de la meilleure coproduction au Lëtzebuerger Filmpräis. Le film s'est vendu dans 62 territoires.

