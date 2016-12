© AFP

De Marcel Gotlib wor säi Liewe laang fir säi ganz aussergewéinlechen Humor bekannt. Seng Virléift fir dem Tex Avery seng Zeechentrickfilmer huet hien och a seng BDë bruecht, a mat engem Sënn fir Nonsense a Rhythmus ganz nei Jalonen am Genre vun der humoristescher Bande Dessinée geluecht.



Hie wor och ee vun deenen éischten, deen an de 60er a virun allem 70er Joeren eng "nei" Bande Dessinée wollt an d'Liewe ruffen, déi sech net méi just u Kanner adresséiert, mä déi och d'Unerkennung vun Erwuessene sollt kréien. Aus deem Grond wor hien och Grënnungsmember vun der Zäitschrëft "L'Echo des Savannes" a virun allem huet hien, 1975, d'Zäitschrëft "Fluide Glacial" an d'Liewe geruff.



Fir seng Aarbecht huet dat keen Ënnerscheed gemaach, well hie vun Ufank un net fir ee präzise Publikum geschafft huet, mä virun allem sech selwer Plaiséier gemaach huet. An domat och een Nerv geroden huet.

Seng Rubrique-à-Brac, seng Dingodossiers (déi hien zesumme mam René Goscinny realiséiert huet), de Gai-Luron, Rhââ Lovely, Pervers Pépère an de Superdupont si Meeschterwierker, an op deen éischte Bléck erkennt ee seng Patt, wann een eng Zeechnung vun him gesäit.



Hien huet an der Rubrique-à-Brac esou guer selwer eng Kéier seng Method beschriwwen. Wat awer immens technesch wierkt ass virun allem een Talent gewiescht, dat onbewosst ervirgestach huet, an dem Gotlib seng Geschichten esou eemoleg gemaach huet. Hie wor vum Liewe ronderëm sech beaflosst, an huet déi Aflëss ëmmer nees als Iddie fir nei Gags benotzt. Seng Zeechnunge wore präzis an op de Punkt, mat genee där richteger Dosis vun Iwwerdriwwener Mimik, fir den Nonsense a senge Geschichten ze ënnerstëtzen. An ëmmer mat engem Rhythmus, deen ouni Ëmweeër op d'Pointe higeschafft huet.



Seng Signature Zeechnung, d'Himmelsdéierchen, an all déi aner Personnagen déi hien um Pabeier zum Liewen erwächt huet, sinn zanter gëschter an déiwer Trauer. Hire Papp, ee Mann, deen trotz sengem grousse Succès ëmmer ganz einfach bliwwen ass, an deem seng Prioritéit am Liewen ëmmer d'Laache wor, wäert awer a senge Bicher, an duerch den Afloss deen hien op vill aner Auteuren hat, nach laang weider liewen.