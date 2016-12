Le comité de sélection des Jeux de la Francophonie a retenu la candidature de trois artistes luxembourgeois pour participer aux concours culturels des prochains Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017. Les artistes luxembourgeois sélectionnés sont: Serge Ecker (sculpture/installation)

Jeff Schinker (littérature nouvelle)

Neckel Scholtus (photographie) Les Jeux de la Francophonie ont lieu tous les quatre ans. Après le Maroc en 1989, la France en 1994, Madagascar en 1997, le Canada en 2001, le Niger en 2005 et le Liban en 2009, la France en 2013, c’est la Côte d’Ivoire qui abritera en 2017 la 8e édition des Jeux de la Francophonie.



Placé sous les signes de la solidarité, de la diversité et de l’excellence, ce rendez-vous sportif, culturel et de création réunit plus de 3.000 artistes et athlètes venant de pays ayant la langue française en partage.