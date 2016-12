Ënnert dem Numm 'All I Want for Christmas' ass de Kënschtlermaart, dee vum Mudam zweemol am Joer organiséiert gëtt, a senger zéngter Editioun.

De Kënschtlermaart ass am Jardin des Sculptures e Samschdeg an e Sonndeg vun 10 Auer mueres bis 6 Auer owes.Eng zwanzeg Designer sinn nees mat dobäi a stelle limitéiert Editioune vun hire Saache vir.D'Entrée ass fräi.Ee vun de Projeten, déi de Weekend am Mudam ausgestallt a verkaf ginn, ass den "Disarming Design from Palestine". Dat si Saachen, déi vun Designer an Handwierker zesumme gemaach goufen. D'Suen déi beim Verkaf vun de Saache gemaach ginn, gi geholl, fir nees Material ze kafen a nees neier ze kreéieren.