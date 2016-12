X

Den ausverkaafte Concert huet fir vill Begeeschterung beim Kënschtler an awer och bei de Leit gesuergt.De RY X sicht ëmmer nees eenzegaarteg Plaze fir seng Concerten an test op dës Manéier d’Grenze vum Méiglechen aus. Bei sengem Tëschestopp hei zu Lëtzebuerg huet hien dann an der Kathedral an der Stad gespillt. Dëse Lieu huet de Kënschtler esou impressionnéiert, datt seng Erwaardungen un den Owend grouss waren.Et war déi éischt Kéier datt e Concert an där Aart an der Kathedral gespillt gouf a fir de RY X war et sécherlech och e Lieu, dee Verbindunge kreéiere sollt. Esou huet hien et als eng Plaz gesi wou Relioun, Konscht, Architektur a Musek zesummebruecht kënne ginn. Dëst war dann och d’Erwaardung vum Museker fir eng Eenheet tëschent de Leit, dem Lieu a senger Musek ze schafen.D’Reaktiounen iwwert d’Acoustique an d’Atmosphär an der Kierch waren immens positiv.