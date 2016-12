Déi éischt international Foire fir zäitgenëssesch Konscht hei zu Lëtzebuerg soll e ganz breede Public uschwätzen. Op de 6000 Quadratmeter, stëllen iwwer 80 Galerien aus Europa an der ganzer Welt hir Sammlungen aus. Grouss Nimm wéi Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Salvador Dali awer och manner bekannten, dofir awer net manner interessante Kënschtler, sinn ze gesinn.



D'Wierker an och d'Präisser si ganz verschidden, an sollen och net nëmmen eng bestëmmte Kategorie vu Leit unzéien. E Salon fir jiddereen also.

Luxembourg Art Fair

Jeudi : 18h à 23h

Vendredi : 16h à 22h

Samedi : 11h à 20h

Dimanche : 11h à 20h

Adultes: 10 €

Moins de 12 ans: gratuit

An datt ass dem artisteschen Direkter vun der Luxembourg Art Fair, Serge Beninca, och ganz wichteg ze betounen.Et wier net néideg am Kostüm ze kommen, et kéint ee ganz gemittlech kommen. Et wier kee Salon fir d'Elite. Dogéint géife si kämpfen, well Konscht eppes fir jidderee soll sinn, esou de Serge Beninca.Eng Foire fir zäitgenëssesch Konscht. An dat am breetste Sënn vum Wuert.Dorënner fält alles wat no 1940 produzéiert ginn ass, bis zur haiteger Zäit. An et ass ee an enger Konscht vum "coup de coeur", net an der intellektueller Konscht.Et huet een e "coup de coeur" an et keeft een d'Wierk oder och net.D'Wierker, déi an den 2 Halen an der Luxexpo ze gesi sinn, limitéiere sech net ob eng Zort vu Konscht. Et fënnt een eng ganz breet Palett.D'Molerei wier am meeschte representéiert, mä et wieren och vill Skulpturen do, Fotoen a Wierker aus Keramik, esou den Direkter vun der Luxembourg Art Fair. Eppes anescht géif et net ginn, also keng Bijouen. An deene 4 Zorten, géif ee verschidden Zäitgeeschter erkennen, wéi zum Beispill de Street-Art, de Pop-Art a méi gro Perioden. A méi spéide Wierker, géif ee gesinn, dass d'Faarwe nees méi staark géife ginn, esou de Serge Beninca. Et géif een all Stil erëmfannen.Et wier keng Ausstellung, wou een an enger Stonn duerch wier. Wann een alles wéilt gesinn, wier ee gär 3 oder 4 Stonnen do, esou den Direkter.Et kann een entweder einfach duerch d'Ausstellungshale goen, wéi ee grad Loscht huet oder et kann ee sech e Plang siche goen, dee fir d'Visiteure preparéiert ginn ass. Do géif dem Visiteur e Wee proposéiert ginn, wou hien oder hat déi ganz Ausstellung ka gesinn.A Punkto Präisser geet et vu bis - woumat een och net nëmme fir eng bestëmmte Clientèle wëll funktionéieren.Et géif Konschtwierker ginn, déi fir e puer honnert Euro géife verkaf ginn, mä et wieren der och e puer ausgestallt, déi effektiv fir d'Sammler sinn, déi méi en décke Porte-Monnie hunn.D'Luxembourg Art Fair ass iwwregens scho mol sécher bis 2018 an der Luxexpo engagéiert.