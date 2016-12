2 Hollywood-Gréissten: De Kirk Douglas mat sengem Fils Michael.

De Kirk Douglas 1960 am Film "Spartacus".

1916 gebuer

1939 Bachelor of Arts

1943 Hochzäit mam Diana Dill (Trennung 1951)

1946 éischt Filmrolle in „Die seltsame Liebe der Martha Ivers“

1950 Oscar-Nominéierung fir „Zwischen Frauen und Seilen“

1951 „Reporter des Satans“

1952 „The Big Sky“

1953 Oscar-Nominéierung fir „Stadt der Illusionen“

1954 zweet Hochzäit mam Anne Buyden

1954 „20.000 Meilen unter dem Meer“

1955 Grënnung der Filmgesellschaft Bryna Productions

1957 Oscar-Nominéierung fir „Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft“

1957 „Wege zum Ruhm“

1958 „Die Wikinger“

1960 „Spartacus“

1962 „Einsam sind die Tapferen“

1965 „Erster Sieg“

1973 éischt Regie am Actionfilm „Scalawag“

1978 „The Fury“

1988 Memoiren „The Ragman’s Son“ verëffentlecht

1996 Éieren-Oscar fir säi Liewbenswierk

2001 Gëllenen Éieren-Bier bei der Berlinale

2003 éischten an eenzege Film mat sengem Jong Michael: „Es bleibt in der Familie“

2008 lescht Roll am Film „Mord im Empire State Building“

Hien huet den Zweete Weltkrich iwwerstanen, hat e Crash mat engem Helikopter, huet zwee nei Knéigelenker a souguer e Schlag iwwerlieft, an um Freideg feiert hie seng 100 Joer, de Kirk Douglas.Hie lieft ganz zeréckgezunn zesumme mat senger zweeter Fra Anne, mat där hien 3 Kanner huet. E Groussdeel vun hirem massive Verméigen, vu geschaten 80 Milliounen Dollar, huet d'Koppel iwwer vill Jore gespent.Säi leschte groussen Optrëtt war viru Kuerzem beim 95. Jubiläum vum Motion Picture and Televison Fund, déi sech ëm fréier Hollywood-Mataarbechter këmmert, deenen et schlecht geet. Him selwer wier et net ëmmer sou gutt gaangen.Den Issur Danielovitch Demsky, wéi de Kirk Douglas mat richtegem Numm heescht, ass 1916 als Bouf vun engem wäissrusseschen Immigrant zu New York op d'Welt komm. Alles, wat hien a sengem Liewen erreecht huet, huet de Kirk Douglas sech schwéier erkämpft: Highschool, Uni an Ausbildung an der American Academy of Dramatic Arts.Seng éischt Schrëtt op enger Bühn waren am Broadway Theater, 1941 huet de Kirk Douglas sech awer an der Marine gemellt an, an där Zäit och seng éischt Fra Diana Hill bestuet. Mat hir krut hien ee Bouf, de Michael Douglas, selwer e grousse Star zu Hollywood.Populär gouf de Kirk Douglas 1946 mat sengem Debüt-Film "Die seltsame Liebe der Martha Ivers". Déi éischt 3 Oscar-Nominéierungen krut hien duerch seng Roll ass éiergäizegen Boxer am Film "Zwischen Frauen und Seilen".