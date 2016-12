Am Kader vun der éischter Luxembourg Art Fair an der Luxexpo um Kierchbierg, ass de Kënschtler mat der Galerie déi en ausstellt, zu Lëtzebuerg.

Kultur: Am meeschte gelies

© Claudia Kollwelter

De franséische Kënschtler CLET



Aus engem banale Stroosseschëld en Konschtwierk maachen - dat geléngt dem franséische Kënschtler CLET zanter 6 Joer uechtert d'Welt. An dat net nëmme fir mat de Visiteuren iwwer seng Wierker ze schwätzen, déi am Salon fir zäitgenëssesch Konscht ausgestallt sinn, mä och fir de Stroosseschëlter zu Lëtzebuerg säi perséinlechen an humoristeschen Touch ze verpassen.