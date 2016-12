Kultur: Am meeschte gelies

© Screenshopt vu Facebook

Den David Wagner



"A beemool goungen d’Luuten aus". An der Chamber hunn d’Deputéiert en Donneschdeg den Owend méi fréi missten mat hirer Aarbecht ophalen. Grond, eng Projektioun um Gebai am Kader vun de Lightnights. Mat dobäi war déi groussherzoglech Famill fir hir 125 Joer ze feieren.Et kann net sinn, datt d’Deputéiert an hirer Aarbecht wéinst esou engem Evenement gestéiert ginn, mengt den David Wagner vun de Lénken a reegt sech iwwer Facebook op.

4 Projets de Loi iwwert d’Kompetitivitéit hu misse wéinst de Lightnights verréckelt ginn. Grad um Enn vum Joer hätt een um Krautmaart relativ vill ze dinn, esou nach den David Wagner. Iwwregens nennt hien d'Projektiounen iwwert Facebook op d'Gebaier een "Adolf-Nassau-Weilburg-NationBranding-#MirJäizenVunDommheet-Film".