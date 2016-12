X

An der digitaliséierter Welt geet och ëmmer méi riets vu kënschtlecher Intelligenz. Matt de Gefore vun dëser setzt sech den Daniel Wilson a sengem Buch Robocalypse ausernaner. An dës Geschicht huet d’ Danzschoul Dance Experience mat der Zirkusschoul als Spektakel an 10 Zeenen ëmgesat, zesumme mat Schauspiller, Dänzer an Akrobaten. Um Samschdeg Mëtteg war d'Generalprouf.

De Spektakel ass e Samschdeg a Sonndeg an der Rockhal.



Méi dozou gitt Dir e Samschdeg den Owend am Journal gewuer!