D'Lëtzebuerger Philharmonie spillt live, mat Bild am Hannergrond, d'Musek vum ganzen éischten Harry-Potter-Film a gëtt esou den Zuschauer d'Méiglechkeet, déi magesch Welt vun Hogwarts, dem donkele Bësch, a Quidditch nach eng Kéier ze erliewen.Ma et ass och visuell dofir gesuergt, dass een nees zréck an dem Harry Potter seng magesch Welt kann erafléien. Op engem bal 12 Meter breeden Ecran, kritt een och de Film ze gesinn, während dem den OPL dem John Williams seng onvergiesslech Kreatioun ka lauschteren.Den John Williams ass, fir seng Aarbecht an der Filmmusek, ënnert anerem, mat engem Oscar ausgezeechent ginn.Harry Potter ass mat vill Begeeschterung fir seng Welt verbonnen. Dofir hoffen d'Kreateure vum Evenement, dass d'live Musek, ënnerstrach duerch d'Biller, déi zur selwechter Zäit lafen, den Zuschauer d'Méiglechkeet gëtt, d'Charakteren an d'Aventurë vum J.K. Rowling senger Welt nach besser ze erliewen.De Concert ass dat éischt Evenement an enger ganzer Serie vun ähnleche live Spektakele vu CinceConcerts a gouf vum Atelier organiséiert.CinceConcerts ass ee vun den Haaptproduzenten am Domaine vu musikaleschen Erliefnisser, déi vum Visuelle begleet ginn. CinceConcerts ass vum Produzent Justin Freer a vum Schrëftsteller a Produzent Brady Beaubien gegrënnt ginn, an huet zanterhier d'Evolutioun vun live Erliefnisser an eng nei Richtung geleet.Weider Informatioune gëtt et op harrypotterinconcert.com Tickete ginn et vun e Freideg, dem 16. Dezember, vun 10 Auer moies un op www.atelier.lu ze kafen.