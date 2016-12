Et ass fir d'éischt, dass de Musée um Fëschmaart esou eng "Kaf-Aktioun" lancéiert huet, ma et war direkt e Succès.

Barend Cornelis Koekkoek: Vue sur le château de Larochette, 1848 (an der Mëtt) © Fonds Culturel National

De Geschichts- a Konschtmusée hat, a Partnerschaft mam Fonds culturel national, am Mee 2016 eng Campagne gestart, an der Leit sollten encouragéiert ginn, Suen ze spenden fir den Tableau vum Schlass an der Fiels vum Barend Cornelis Koekkoek. Den hollännesche Kinnek a lëtzebuergesche Grand-Duc Guillaume II hat deen 1848 an Optrag ginn.

Mam « crowdfunding » ass et och séier gaangen. A 6 Méint hunn 282 Leit insgesamt 102.928,47 € gespent. Dat sinn der bal 3 000 € méi wéi et kascht den Tableau op Lëtzebuerg ze kréien.



COMMUNIQUÉ



Bilan de la souscription publique pour l'acquisition du tableau « Vue sur le château de Larochette » de Barend Cornelis Koekkoek

« Le mécénat est une monnaie à double face qui rémunère à égalité celui qui donne et celui qui reçoit ». - Dominique Legrain

Le 3 mai 2016, le Musée national d'histoire et d'art, en partenariat avec le Fonds culturel national, a lancé une campagne de souscription publique hors pair au Luxembourg. Sous la devise « Tous mécènes d'un Koekkoek ! », ce projet-pilote de financement participatif avait pour but d'encourager le mécénat dans l'objectif de rapatrier le tableau « Vue sur le château de Larochette », peinture que le roi des Pays-Bas et Grand-Duc de Luxembourg Guillaume II avait commanditée au peintre néerlandais Barend Cornelis Koekkoek en 1848.

Le succès de ce « crowdfunding » ne se fit pas longtemps attendre : rien qu'en six mois, nous avons pu récolter 102.928,47 euros provenant de 282 mécènes, tant privés qu'institutionnels, dépassant de presque 3.000 euros la somme visée au départ. Lors de la soirée des mécènes organisée le jeudi 8 décembre 2016 par le Musée national d'histoire et d'art, Guy Arendt, Secrétaire d'État à la Culture, et Michel Polfer, directeur du MNHA, étaient heureux de pouvoir remercier publiquement toutes celles et ceux qui ont répondu à l'appel, en publiant les noms des donateurs.

Le Fonds culturel national s'associe à ces remerciements envers ces nombreux donateurs et mécènes. Grâce à leur générosité, le Musée national d'histoire et d'art a pu intégrer ce tableau dans ses collections et le faire revenir sur le territoire luxembourgeois.

Pour promouvoir le mécénat, la loi fiscale luxembourgeoise prévoit la déduction fiscale des aides financières ou dons déboursés pour toute personne physique ou morale.

Les musées et institutions culturelles offrent par ailleurs différents privilèges et avantages à leurs bienfaiteurs en reconnaissance de leur précieuse collaboration.