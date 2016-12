Bis ewell sinn d'Historiker dovun ausgaang, dass d'Anne Frank an hir Famill un d'Nazie verrode gouf. Fuerscher halen elo eng aner Variant fir méiglech.

D'Anne Frank gouf méiglecherweis net verroden. Et kéint genee esou gutt sinn, datt dat jiddescht Meedchen am August 1944 duerch Zoufall a senger Stopp zu Amsterdam vun den Nazien fonnt gouf. Dat huet d'Anne-Frank-Stëftung e Samschdeg matgedeelt.Däitsch Autoritéiten wieren op der Sich no illegalen Aarbechter a Fälscher vun Iessbongen gewiescht. Déi nei Etude géif zwar ee Verrot net ausschléissen, sou den Stëftungsdirekter Ronald Leopold, ma se weist awer, datt nach aner Spueren mussen envisagéiert ginn.