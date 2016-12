Den Eiffeltuerm zu Paräis huet e Sonndeg, no engem Streik vu 5 Deeg, nees seng Dieren fir de Public opgemaach.

No 5 Deeg Streik

© AFP

D'Gewerkschaften haten de Streik net wéinst konkrete Fuerderungen ausgeruff, mä well se der Direktioun allgemeng e Manktem un Dialog reprochéieren. Sou kuerz viru Chrëschtdag, stoungen an de leschten Deeg vill Touristen virun zouenen Dieren vum Monument vu Paräis. An der Schoulvakanz kommen ëm déi 20.000 Leit bei den Eiffeltuerm.