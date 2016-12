D'Zsa Zsa Gabor war 9 mol bestuet an hat sech an de Nokrichsjoren an den USA als Actrice a Film-Diva e Numm gemeet. Duerno war d'Fra éischter duerch hir sëlleche Liaisoune mat Millionären an der Boulevardspress.



Déi lescht 30 Joer war d'Gabor mam däitschen Adoptiv-Prënz von Anhalt bestuet.



1917 war d'Fra zu Budapest op d'Welt komm, 1936 war Si Miss Ungarn ginn. Affairë goufen et ë.a. mat Leit wéi Sean Connery a Frank Sinatra.



Hir eenzeg Duechter Francesca, déi se mam Hotel-Tycoon Conrad Hilton krut, war am Januar 2015 am Alter vun 69 Joer un engem Häerzinfarkt gestuerwen.