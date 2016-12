Um Méindeg de Moie goufen éischt Detailer am Wirtschaftsministere virgestallt.

Ënnert dem Thema 'Connecting minds, creating the future' soll d'Expo d'Kollaboratioun an de Partenariat fir de Bau vun enger besserer Welt an de Fokus stellen.







Och déi 3 Ënnertitelen "Mobilitéit, Nohaltegkeet an Opportunitéit" sinn dem Etienne Schneider no Sujeten, mat deene Lëtzebuerg sech immens gutt virun engem internationale Public ka virstellen.

Den Etienne Schneider



Weltausstellung Dubai / Reportage Claudia Kollwelter



Erwaart gi sech 25 Millioune Visiteuren.En "Groupement d'intérêt économique", kuerz GIE, ass zoustänneg fir d'Organisatioun an d'Participatioun vu Lëtzebuerg op der Expo 2020. Dës juristesch Form huet eng Partie Virdeeler, virun allem, wat d'Abanne vun den 3 Haaptpartner ugeet. D'Post, d'Chambre de Commerce an SES droen zu 30% vum Budget bäi.De Wirtschaftsminister Etienne Schneider erkläert, datt fir d'Weltausstellung zu Dubai ronn 10 Milliounen Euro méi virgesi sinn, wéi 2010 zu Shanghai: Dat ganz einfach well d'Käschten zu Dubai ganz anerer si wéi a China, fir d'Leit, fir d'Material a fir dat ganz Ëmgeréits ...Duerch d'Opléisung vu "Luxembourg for Business" konnt een nach op 6 Milliounen Euro zeréckgräifen, déi vu Shanghai iwwreg bliwwe waren, och well een de Pavillon jo deemools verkaaft hat.Am Januar gëtt en Appell lancéiert fir d'Konstruktioun vum Pavillon, deen och no der Ausstellung zréck op Lëtzebuerg komme soll.D'Motto soll heeschen: Resourceful Luxembourg,An dat aus dem einfache Grond, well Ressourcen ëmmer eng wichteg Roll fir eist Land gespillt hunn, ënnersträicht d'Maggy Nagel, 1er Conseiller de Gouvernement am Wirtschaftsministère. Fréier war et d'Eisenerz, dono dann d'Ressource Humaine, vill Frontalieren, déi mat hirem Wëssen an hirer Expertise dozou bäigedroen hunn, fir d'Finanzplaz z'entwécklen. Net ze vergiessen dann d'Natur als Ressource vum Tourismus. An Zukunft dann och den ICT-Beräich an de Space-Mining.An och d'Kreeslafwirtschaft wier do e gutt Beispill fir ze weisen, wéi ee mat de Ressourcen ëmgeet. Déi 2 Sujete sollen sech wéi e roude Fuedem duerch de Pavillon zéien. D'Konzeptioun an d'Konstruktioun sollen zu 100% d'Prinzipie vun der économie circulaire respektéieren.D'Konstruktioun vum Pavillon fänkt net virun der zweeter Halschent vun 2018 un. Wann et dann awer bis lass geet, gëtt och en Appell u Volontaire gemaach, déi eng gewëssen Zäit um Pavillon wëlle schaffen. A Punkto Aarbechtsrecht ënnersträicht d'Maggy Nagel, datt d'Emiraten net ze vergläiche wiere mat anere Länner aus dem Golf. Et gouf scho vill Efforte gemaach, fir déi auslännesch Aarbechter sozial an aarbechtsrechtlech ze protegéieren. Dorobber leet och den Organisateur vun der Weltausstellung vill Wäert. All Entreprise, déi um Site schaffe wëll, muss eng Charta ënnerschreiwen, datt si d'Rechter vun den Aarbechter an hir Sécherheet respektéieren a garantéieren. Dat ganzt soll dann och vun dem Land an dem Organisateur kontrolléiert ginn.Déi 3 grouss Partner fir 2020 sinn d'Post, SES an d'Chambre de Commerce, déi zu 30% zum Budget bäidroen. Anescht wéi nach zu Shanghai, huet Lëtzebuerg och wëlles, den Pavillon net ofzerappen, mä en zréck op Lëtzebuerg ze bréngen. Wat genee domat geschéie soll steet nach net fest, ma de Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet drun erënnert, datt Esch jo 2022 Kulturhaaptstad ass, an een do sécherlech en Notze fir de Pavillon géing fannen.