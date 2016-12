Buckelwal © RTL / Deborah Ceccacci

Tofo, e klengt Fëscherduerf un der Küst vum indeschen Ozean, ass eng ganz beléiften Destinatioun fir Eco-Tourismus a Mieres-Fuerschung. All Summer migréieren honnerten, wann net dausenden, Buckelwalen dohinner fir sech fortzepflanzen, respektiv fir hir klenger ze kréien an dernieft gëtt et och do eng ganz villfältegt Ënnerwaasserwelt, déi weltwäit passionéiert Mieresbiologen unzitt.



Dëst Joer ass och de Lëtzebuerger Pierre Gallego dohinner gereest, e geléierte Veterinär a Mieresbiolog, deen hei am Land d'asbl "Odyssea" gegrënnt huet. E ganz aussergewéinleche Job, deen d'RTL-Journalistin Deborah Ceccacci, zesumme mam RTL-Kameramann Sam Bouchon dokumentéiert huet.



Pierre GALLEGO (Odyssea), Deborah CECCACCI (Realisatioun), Sam BOUCHON (Kamera) © RTL / Deborah Ceccacci



Am RTL-Documentaire, deen den 3. Januar op der Télé gewise gëtt, kritt Dir an Abléck an dem Pierre Gallego seng Fuerschungsaarbecht iwwert Buckelwalen. De Mieresbiolog, dee scho vu klengem un dovu faszinéiert ass, huet sech op Delfinen a Wale spezialiséiert, a bereest an deem Kader déi ganz Welt. D'Rees an de Mozambique ass aus enger Zesummenaarbecht mat der "Marine Megafauna Foundation" entstanen, eng asbl déi hire Sëtz am Mozambique huet, an déi haaptsächlech Mantarochen a Walhaien dohanne fuerschen. Am Pierre Gallego hunn se genee dee Personnage fonnt, fir hir Equipe ze komplettéieren, a fir déi bis ewell relativ onerfuerschte Buckelwalen ze studéieren.



Walhai © RTL / Deborah Ceccacci



Wouranner besteet dann dem Pierre Gallego seng Aarbecht genee? Wéi koum hien zu dësem ganz aussergewéinlechem Job? A vrun allem wéi gesäit esou eng Renconter mat der aussergewéinlecher Ënnerwaasserwelt am Mozambique aus. Äntwerten op all dës Froe ginn et Dënschdeg 3. Januar 2017 vun 20 Auer un op RTL Télé Lëtzebuerg.



Tofo (Inhambane) un der Küst vum indeschen Ozean am Mozambique © RTL / Deborah Ceccacci



En éischten Avant-Goût iwwert dat wat der am Documentaire "Odyssea" ze gesi kritt, gesitt der schonn dësen Donneschdeg 22. Dezember an der Emissioun "Live! Planet People" wou d'Deborah Ceccacci Invité ass. An e Freideg 23. Dezember ass et de Rendez-vous op RTL Radio Lëtzebuerg an der Mëttesstonn, wou de Pierre Gallego Freides-Invité beim Christiane Kremer ass.