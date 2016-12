Dës Kaddoseditioun baséiert op deem berühmte Bréif an deem bekannten Essay aus dem Joer 1897 an der "The New York Sun". © Random House Publishing Group (2009)

"Yes, Virginia, there is a Santa Claus!" - Christiane Kremer



Gëtt et e Kleeschen? Déi Fro ass net nëmmen haut nach aktuell an dëst Joer jo besonnesch hei zu Lëtzebuerg. Och wa bei eis de Kleesche scho laanscht ass, waarden op der ganzer Welt nach Kanner op de Père Noël, de Weihnachtsmann, de Santa Claus. Waarden se ëmsoss? 1897 hat dës Fro an enger New Yorker Zeitung eng besonnesch Bedeitung kritt. D'Christiane Kremer mat enger authentescher Chrëschtdagsgeschicht.

Dat klengt Virginia O'Hanlon war deemools aacht Joer al an huet sech vill Gedanke gemaach, ob et de Santa Claus da wierklech géif ginn. Wéi et säi Papp gefrot huet, wollt a wousst deen och net richteg ze äntweren. Hie sot dofir zu senger Duechter, et soll dës Fro dach un d'Zeitung New York Sun schécken. Do war eng ganz beléifte Rubrik dran, an där d'Lieser konnte Froe stellen an dann huet ee vun de Redaktere geäntwert. D'Virginia huet dat dann och gemaach.





Léiwe Redakter: ech sinn 8 Joer al. E puer vu menge klenge Frënn soen, et géif kee Kleesche ginn. Mäi Papp sot: Wann s du et an der Sun lies, dann ass et esou.

Dofir sot mir d'Wourecht: Gëtt et de Kleeschen

Virginia O'Hanlon 115 West Ninety-fifth Street"



© https://clausnet.com/articles/history/yes-virginia-there-is-a-santa-claus-r19/



Bei der Zeitung huet de Francis Pharcellus Church dëse Bréif kritt. De Mann hat scho vill Artikele geschriwwen an och haaptsächlech iwwer den Amerikanesche Biergerkrich. Hien huet sech et net huele gelooss, där jonker Lieserin dann och eng richteg philosophesch Äntwert ze schreiwen, déi den 18 September 1897 op der Säit 6 u siwenter Plaz ze liese stoung:

iwwerschriwwen: "Yes Virginia there is a Santa Claus!"

Virginia, deng kleng Frënn hunn Onrecht. Si si beaflosst vun der Skepsis vun enger skeptescher Zäit. Si gleewen un näischt, dat se net gesinn. Si mengen, datt näischt ka sinn, wat hire klenge Verstand net ka faassen. De Verstand, Virginia, bei deenen Erwuessenen a bei de Kanner, ass ëmmer kleng. An eisem groussen Universum ass de Mënsch vum Intellekt hier just en Insekt, eng Seechomes verglach mat der onendlecher Welt iwwert him an och mat der Intelligenz, déi ee bréicht fir d'ganz Wourecht an d'Wëssen ze verstoen.

Net un de Kleesche gleewen! Da kanns de grad esou gutt net méi un Elfe gleewen. Du kéints däi Papp ustellen, e soll Leit sichen, déi op all Kamäiner oppassen, fir de Kleeschen ze fänken. Mä wat géif dat beweisen, wann se de Kleeschen net géife fänken? Kee gesäit de Kleeschen, mä dat ass keen Zeechen dofir, datt et de Kleeschen net gëtt. Déi wierklech wichteg Saachen op der Welt sinn déi, déi weder d'Kanner, nach déi Grouss kënne gesinn. Hues du jee eemol Elfe gesinn op enger Wiss danzen? Natierlech net, mä dat ass net de Beweis, datt se net do sinn. Kee kann déi richteg Wonner vun der Welt begräifen oder sech virstellen, well nach kee se gesinn huet, well se onsiichtbar sinn.

Du kanns eng Kannerrësel auserneen huele fir dran ze kucken, wat dann do déi Geräischer mécht; mä déi onsiichtbar Welt ass hannert engem Schleier, deen dee stäerkste Mann net kann zerräissen, an och net all déi stäerkste Männer aus allen Zäiten zesummen. Just Glawen, Fantasie, Poesie, Léift a Romantik kënnen dee Schleier op d'Säit zéien an dann déi iwwernatierlech a blénkeg Schéinheet hannendru gesinn a se beschreiwen. Ass dat alles wouer? Virginia, an der ganzer Welt ass soss näischt méi wouer a méi bestänneg.

Kee Kleeschen? Gott säi Dank e lieft a wäert éiweg liewen. Nach an dausend Joer, Virginia, souguer an zéng mol zéngdausend Joer wäert e virufueren d'Häerz vun de Kanner frou ze maachen.