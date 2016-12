Am Alter vun 53 Joer

Op Chrëschtdag ass den George Michael doheem verscheet."Last Christmas" vum Grupp "Wham!" war ee vu senge ganz groussen Hits.Och "Faith" an "Careless Whisper" hunn zu senge ganz grousse Succèse gehéiert.De Popstar hat iwwer 100 Milliounen Albe verkaaft, war awer och wéinst Alkohol- an Drogeproblemer an de Medien.Den George Michael ass 53 Joer al ginn.