"Schachmatt zu Zermatt", "Der Palast für den Gaumen", "Zéng klassesch Märercher" an " Romantescht an historescht Éislek" sinn Nummer 1 an hire Kategorien.

Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn a 4 Kategorien ënnerdeelt: Fiction, Non-Fiction, Kanner- a Jugendbuch a Beau-livre. Berücksichtegt gi just lëtzebuergesch Bicher ("ne prend en compte que les titres publiés par une maison d'édition ou un éditeur luxembourgeois").



Hei d'Ventë vum Mount Dezember, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



F I C T I O N



1. Lucien Czuga/Pascale Velleine:

Jamie Blond, de Spioun vun der Kroun: Schachmatt zu Zermatt

Editions Revue



2. Carlo Schneider: Karikatour 2016

Editions Revue



3. Laurent Moyse: Le coup du sort

Ernster Editions



4. Jean Schoos: Den drëtte Schlëssel - dem Fischbach säin 1. Fall

Editions Guy Binsfeld



5. Lucien Czuga/Roger Leiner: Hot Cuisine 4 - Kuck a Cook-Book

De Verlaach



N O N - F I C T I O N



1. Ernesto Prosperi: Der Palast für den Gaumen

Editions Revue



2. Roger Bour: Stadt und Festung Luxemburg - Ein historisches ABC

Roger Bour



3. Kachen a brachen mat Nëss

Editions Revue



4. Ernesto Prosperi: Le palais des palais

Editions Revue



5. Romain Jeblick: 20 Joer "Den Nol op de Kapp"

Editions Revue



K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Collectif: Zéng klassesch Märercher:

Editions Saint-Paul



2. Jeanny Hilger-Conrath/Lily Moro: Sang mat eis zwee!

Editioun Bicherhaischen



3. Astrid Lindgren: D’Pippi

Editions Saint-Paul



4. Marco Jüch/Nic Tholl: Wimmelbuerg - Een Tour duerch d’Stad

Mediafins publishing



5. Jeff Kinney: Ass eppes? Dem Greg säin Tagebuch 2

capybarabooks



B E A U - L I V R E



1. André Bauler: Romantescht an historescht Éislek

De Cliärrwer Kanton



2. Collectif: Eis fofzeger Joren

RBS



3. Eugène Reiter/Lex Jacoby: Eis heemlech Noperen am Bësch an um Flouer

Eugène Reiter



3. Jean-Paul Hoffmann: Trambahnen, die in Luxemburg Geschichte machten

Editions Revue



5. Collectif: Muselchronik 1992 – 2016

Domaines Vinsmoselle