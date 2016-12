D'Filmkoppel Louis de Funès a Claude Gensac.

Am Alter vun 89 Joer ass ewell an der Nuecht op en Dënschdeg déi franséisch Schauspillerin Claude Gensac gestuerwen.Si war a Filmer 10 Mol d'Fra vum Louis de Funès, dat ënnert anerem an de Filmer ëm de "Gendarme de St Tropez", wou si ëmmer "ma biche" genannt gouf.Am Ganzen hat si an iwwer 100 Filmer matgespillt.Nom Doud vum Louis de Funès am Joer 1983 hat si awer Problemer, fir u Rollen ze kommen.Dofir sot si am Joer 2000 an engem Interview: "Louis de Funès m'a tuée."Trotzdem huet si am Theater nei Engagementer fonnt an huet och bis zu Lescht nach a Filmer matgespillt.2005 war hir Autobiographie erauskomm: "Ma biche... c'est vite dit!".