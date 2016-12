D'Debbie Reynolds (r.) zesumme mat hirer Duechter Carrie Fisher.

D'Carrie Fisher (r.) mat hirer Mamm Debbie Reynolds.

D'Carrie Fisher

D'Debbie Reynolds am Januar 2015

Nëmme Stonnen, nodeems d'Actrice Carrie Fisher verscheet ass, krut och hir Mamm Debbie Reynolds e Schlag. D'84 Joer al Actrice sollt un de Suitten dovunner stierwen.Domat verléiert Hollywood bannent nëmmen zwee Dag zwee vu senge grousse Staren.Wéi et vum Fils vun der Schauspillerin heescht, wier d'Debbie Reynolds geschockt iwwer den Doud vun hirer Duechter gewiescht – si hätt hirem Meedche wéilten an den Doud nogoen.D'Fra war nach vum Haus vun hirem Fils an e Spidol zu Los Angeles transportéiert ginn, fir dunn do ze stierwen.D'Carrie Fisher hirersäits war jo bekannt duerch hir Interpretatioun vun der Prinzessin Leia an der Star-Wars-Saga – d'60 Joer al Fra hat op engem Vol tëscht London an LA e Schlag krut, vun deem si sech net méi erholl hat a war um Dënschdeg iwwerraschend verscheet.Iwwert d'Rapporten tëscht Mamm an Duechter war och beim leschte Festival vu Cannes en Documentaire diffuséiert ginn.