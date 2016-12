1966 hat sech de Pierre Barouh mam Anouk Aimée bestuet.

Och déi däitsch Musekszeen verléiert ee vun hire renomméierte Vertrieder: Am Alter vu 75 Joer ass de Sänger, Komponist an Texter Knut Kiesewetter gestuerwen, a sengem Haus an Nordfriesland.



De Mann stoung mat 15 Joer fir d'éischt op enger Bühn, zanterhier huet de Kiesewetter eng 800 Lidder geschriwwen, ë.a. fir d'dänesch Sängerin Gitte Henning. An de 60er huet de Kiesewetter, deen zanter den 80er net méi opgetrueden ass, ë.a. mam Hannes Wader zesummegeschafft.