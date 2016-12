Zur Auswiel stinn um Freideg de Mëtteg lauter Interpreten, déi eis 2016 verlooss hunn. Rendez-vous um 16.10 Auer um Radio an op RTL.lu - virdrun ofstëmmen!

Op d'Bild klicken, fir bei d'Ofstëmmung ze kommen.



Hei geet et bei de Sixpack-Klickduell SPEZIAL.



Zur Auswiel stinn:



Michel Delpech – Pour un flirt (+ 02.01.)

David Bowie – Heroes (+ 10.01.)

Glenn Frey – Part of me, part of you (+ 18.01.)

Black – Wonderful Life (+ 26.01.)

Earth Wind & Fire (& Maurice White) – Fantasy (+ 03.02.)

Emerson, Lake & Palmer – Lucky Man (+ 10.03. / + 07.12.)

Roger Cicero – Zieh die Schuh aus (+ 24.03.)

Merle Haggard – Working Man Blues (+ 06.04.)

Prince – Sign "O" the Times (+ 21.04.)

Billy Paul – Me & Mrs. Jones (+ 24.04.)

Toots Thielemans – Scotch on the Rocks (+ 22.08.)

Bobby Vee – Take Good Care of my Baby (+ 24.10.)

Leonard Cohen – Sisters of Mercy (+ 07.11.)

Status Quo (& Rick Parfitt) – Whatever You Want (+ 24.12.)

George Michael – I Want Your Sex (+ 25.12.)



