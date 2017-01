Schonn e bëssen uséiert, wat jo am Fong kee schlecht Zeechen ass: 7 vun den 10 Klassiker-Bestseller vu Reclam zanter 1948.

Kleider machen Leute und Umschläge machen Bücher – das eine stimmt so sehr und doch auch so wenig wie das andere. Die Kunst ist am Ende immer, die Hülle und ihren Inhalt möglichst widerspruchsfrei, im besten Fall organisch zueinanderzuführen, auf daß das Sein mit seiner Erscheinung, der Inhalt mit seinem Gewand verschmelzen kann – keine leichte Aufgabe bei der historisch und inhaltlich weiten Spanne, die sich die »Universal-Bibliothek« schon durch ihren Namen zum Programm gemacht hatte.



Esou heescht et an der Virbemierkung vum Reclam-Buch "Die Welt in Gelb". Dora gëtt een och gewuer, datt déi bekannte Coveren eréischt zanter 1970 esou richteg giel sinn:



Von dem Rosenholzton der ersten 50 Jahre und über diverse Chamois- oder Elfenbein-Schattierungen war es 1970 ein kraftvoller Schritt zum markanten Gelb – vielleicht nach dem Motto: Nichts ist gelber als Gelb selber. Das Gelb ist seither für die meisten Leser mit dem Erscheinungsbild der »Universal-Bibliothek« identisch, den inzwischen fünf anderen hinzugetretenen Farben zum Trotz (nämlich Orange, Grün, Blau, Rot, Magenta), die ihre je spezifi sche Funktion innerhalb des reichhaltiger gewordenen Systems der UB haben.



Och zu Lëtzebuerg denkt een, wann een den Numm "Reclam" héiert oder liest, reflexaarteg u kleng Bicher mat ganz giele Coveren. Virun allem am Lycée ass et onméiglech, laanscht se ze kommen - virun allem wéinst den däitsche Klassiker.



"Bedrohte Klassiker - Fack ju Göhte" war d'Iwwerschrëft vun engem Artikel am Juni 2016 an der "Welt am Sonntag", an deem et ëm d'Popularitéit vun de giele Klassiker gaangen ass. An d'Top 10 ass kee Geheimnis - voilà:







Dem Schiller säin Tell läit also effektiv virum Goethe sengem Faust. Zesumme maachen déi zwee bekanntsten Dichter vun der däitscher Literatur 5 vun den 10 éischte Plazen aus - de Schiller ass nach mat "Maria Stuart" a "Kabale und Liebe" vertrueden, de Goethe mat sengem "Götz von Berlichingen".



Déi aner 5 Plaze si fir Keller, Lessing, Droste-Hülshoff, Hauptmann a Storm - also just eng Fra an den Top 10 bei de Reclam-Klassiker.



"Insgesamt ist das Klassikergeschäft ziemlich stabil, in den letzten Jahren in Deutschland durch vermehrte Konkurrenz und durch geringere Lesezeiten auf der Schule (nur noch 12 statt früher 13 Jahre Gymnasium) schwieriger geworden", schreift den Dr. Karl-Heinz Fallbacher, "Leiter Marketing/Vertrieb" vum "Philipp Reclam jun. Verlag GmbH", deen iwwregens säi Siège zu Ditzingen bei Stuttgart huet.



Mauer aus mini Bicher: Um Stand vu Reclam op der Frankfurter Buchmesse 2016.



A wat gouf d'lescht Joer vill gelies? "Auch in 2016 sind die TOP-Ten seit 1948 ganz oben mit dabei, dazu Werke, die entweder noch nicht so lange im Reclam-Programm sind, Kafka

(Verwandlung) z.B., oder solche, die erste seit den 70er Jahren in der Schule häufiger gelesen werden, Büchner etwa (Woyzeck) oder Wedekind (Frühlings Erwachen)."



Bei Reclam am klenge Format: Vu Latäin iwwer Bob Dylan bis "Klenge Prënz".



Eng Hitlist vun engem Joer géif och ëmmer vun der Aktualitéit beaflosst ginn: "Insgesamt ist das Jahresranking immer auch davon abhängig, was einzelne Bundesländer als verpflichtende Lektüre für das Abitur vorgeben, im Moment rangiert da z.B. E.T.A. Hoffmanns "Sandmann" ganz oben, weil das im Moment in Hessen und in Hamburg im Abi ist. Daneben spielen auch Jubiläen oder Verfilmungen, Ausstellungen oder Festspiele eine Rolle, das prägt sich aber nicht so deutlich aus und das betrifft nicht immer die typischen Klassiker. In diesem Jahr haben wir z.B. das Bändchen "Lyrics" von Bob Dylan sehr gut verkauft - leider dürfen wir das aus Lizenzgründen aber nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten, nicht in anderen Ländern, auch nicht in Luxemburg!"



RECLAM.DE: "Wir über uns", also Reclam iwwer Reclam selwer, mat ganz villen Hannergrondinfoen iwwer de Verlag.



Op reclam.lu fënnt ee quasi alles, wat een iwwer de Verlag "Reclam" wësse wëll. Iwwer d'Universal-Bibliothek, ofgekierzt UB, ass do ënnert anerem ze liesen, datt déi alles anescht ewéi "statesch" ass:



Viel mehr als Klassiker in Gelb - Zu Programm und Programmentwicklung der Universal-Bibliothek



Klassiker in Gelb: Auf diese Kurzformel dürften sich die meisten Antworten bringen lassen, wenn man Leser danach fragt, was sie mit Reclam verbinden. Und natürlich ist diese Einschätzung keineswegs falsch: Textausgaben von Goethe und Schiller, Lessing und Kleist, Grillparzer und Keller gehören zum zentralen Bestand der Universal-Bibliothek. Immer noch kommen die meisten Schüler erstmals durch Reclam-Bändchen mit den kanonischen Texten der deutschen Literatur in Berührung. Und immer noch bieten Reclam-Bände einen so preiswerten wie soliden Zugang zu den Werken anderer Nationalliteraturen, zu Homer und Cicero, Dante und Calderon, Shakespeare und Molière, Ibsen und Dostojewskij. Statisch ist dieser Reclam-Kanon nicht. Aus der deutschen Literatur sind in den letzten zwanzig Jahren, nach dem Auslaufen ihrer urheberrechtlichen Schutzfristen, eine ganze Reihe von Autoren der klassischen Moderne neu in die Universal-Bibliothek gekommen: Kafka und Hofmannsthal, Schnitzler und Tucholsky, Ödön von Horváth und Joseph Roth. Seitdem sind die wichtigsten Werke auch dieser Dichter in Reclam-Ausgaben für Schule, Studium und private Lektüre verfügbar.



Wat heescht hei giel Bicher? Reclam ass zanter Laangem och faarweg! Foto vun der "Panoplie" op der Frankfurter Buchmesse 2015.



Natierlech ass Reclam hautdesdaags net méi just giel - vill Faarwen a Forme sinn derbäi komm - ma ëmmer gëllt: Faarf a Form erfëllt eng Funktioun, weist also op e spezielle Contenu hin.





Reclam op der Frankfurter Buchmesse 2016. De Reclam-Katalog - e klengt Bichelche fir sech ... "100 Seiten": Eng nei Serie vu Reclam. Gesträift: "[Was bedeutet das alles?]" ass nach eng nei Serie vu Reclam. Wat heescht dat alles? Déi nei Reclam-Serie mat Sträife wëll erklären. "Die Besteigung des Mont Ventoux": E Klassiker vum Petrarca, mol zweesproocheg, mol mat Erklärungen. "Ein schöner Rücken kann auch entzücken": Reclam am Regal ... "Max a Moritz" (oder "Max a Miz") ass bei Reclam a ganz ville Sproochen ze kréien. Foto vun der Frankfurter Buchmesse 2015. « ZréckWeider »

Reclam-Bicher: E puer Beispiller einfach esou erausgegraff.

Zum Ofschloss hei nach 2 Extraiten aus dem Buch "Die Welt in Gelb", dat op reclam.lu gratis erofzelueden ass an aus deem jo och schonn hei zitéiert gouf:- Kleine Bücher muß man einfach großartig finden. Jeder Leser kennt das Gefühl der Sicherheit, wenn er ein Buch dabeihat. Was für andere widrige Umstände sind – Wartereien, Zug- und Flugverspätungen, Eingeschneitheiten –, ist für ihn hochwillkommene Lesezeit. So jedenfalls habe ich schon immer gefühlt, und immer trage ich, wenn ich das Haus für kurz oder lang verlasse, ein bis drei Reclam-Hefte bei mir (sowie keinerlei E-Reader) ... (Ex:: Zur Neugestaltung 2012)- Fast jeder hat ein schwarzes iPhone. Manche haben ein weisses. Ich habe ein gelbes. Nicht nur eines, sondern Dutzende. Sie stecken in den Taschen meiner Jacketts, den Freizeit- und Sportjacken, dem Regen- und dem Wintermantel, ja sogar in der Brusttasche mancher Hemden und natürlich in jedem Gepäckstück, das ich besitze. So kann es mir nie passieren, dass ich keines bei mir habe, wenn ich aus dem Haus bin. Netzadapter brauche ich nicht, weil meine iPhones ohne Batterien funktionieren. Die Aufforderung im Flugzeug, alle elektronischen Geräte abzuschalten, ignoriere ich, senden doch meine keine Strahlen aus, die den Bordcomputer zum Crash bringen. Auch die Flight Attendants sehen das ein, und dass mein gelbes iPhone drahtlos Gedanken übertragen kann, muss ich ihnen ja nicht unter die Nase halten. Es tut dies jedes Mal, wenn ich es in der Hand habe und auf das weisse Display blicke. (Ex:: Mein gelbes iPhone - Wir vertwittern unsere Zeit und fragen uns, wo sie bleibt)Gëtt et méi e schéine Plädoyer fir (kleng, giel) Bicher?