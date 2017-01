Kultur: Am meeschte gelies

Den Haaptpräis ass fir de Film «Moonlight» vum Regisseur Barry Jenkins



Soss raumt virun allem de Film "La La Land of", dee ganzer 7 Award kritt. D'Emma Stone kritt nämlech de Golden Globe als beschten Actrice an de Ryan Gosling ass Laureat an der Kategorie Comédie oder Musical.

Fir dëse Film gouf och den Damien Chazelle als beschte Realisateur ausgezeechent.





Bescht Actrice (Komedie oder Musical): Emma Stone (La La Land) Bescht Actrice (Drama): Isabelle Huppert (Elle) Beschten Acteur (Drama): Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Beschte Film (Drama): “Moonlight”

Beschte Film (Komedie oder Musical): “La La Land”

Beschte Niewenduerstellerin: Viola Davis (Fences)

Beschten Niewenduersteller: Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

Realisatur: Damien Chazelle (La La Land)

Scenario: Damien Chazelle (La La Land)

Animatiounsfilm: “Zootopia”

Auslännesche Film: “Elle” (France)

Filmmusek: “City of Stars” (La La Land)

Original Partitioun: Justin Hurwitz (La La Land)