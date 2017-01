Generation Art 2017 Trailer (05.01.2017) Den 28. Januar geet Generation Art an déi 3. Staffel. Dës Kéier dréint sech alles ëm d'Fotografie. Hei kritt der e klengen Abléck!

12 Kandidaten kréien all Woch en Challenge an hunn dann 2 Deeg Zäit, fir déi perfekte Foto ofzeliwweren.



GENERATION ART: Wee sinn déi 12 Kandidaten, déi fir d'Saison 3 zeréckbehale goufen?



Bewäert gi si vun enger professioneller Jury: d’Marita Ruiter (Galeristin), d’Daniela Del Fabbro (CNA) an den Didier Damiani (Konschtkritiker), ma och vun engem Lëtzebuerger Fotograf, deen all Woch d’Jury komplettéiere kënnt. Um Enn vun all Challenge muss dann ee Fotograf d’Aventure vun Generation Art verloossen.



Um Enn gewannen déi 3 Finalisten hir eege grouss Ausstellung an de Rotondes zu Bouneweg.



De Vernissage an d'Finale sinn de Samschdeg 8. Abrëll an deen Dag decidéiert d'Jury och, wien de grousse Gewënner vun Generation Art gëtt an domat e Präisgeld gewënnt.



FOTOGALERIE: Generation Art - Den neie Studio.