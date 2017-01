Ënnert deenen iwwer 2.000 Invitéeë sinn och d'Kanzlerin Angela Merkel an den Ausseminister Frank-Walter Steinmeier. Fir déi offiziell Aweiung spillt den NDR Elb-Philharmonie-Orchester um Mëttwoch den Owend ee Concert, ënnert der Leedung vum Chefdirigent Thomas Hengelbrock.



De Grondstee fir dat monumentaalt Wierk am Hafe vun Hamburg gouf den 2. Abrëll 2007 geluecht. Jorelaang hat de Bau fir Schlagzeile gesuergt an ass ëmmer nees am Timing hannendra geroden. D'Käschte si carrement explodéiert.



D'Concerten fir déi éischt Saison bis Uganks Juli si scho quasi all ausverkaaft.