© Illumination Entertainment

Lëtzebuerger gi gär an de Kino. Dodrun huet sech och 2016 näischt geännert. Mä fir wéi ee Genre Film hunn d'Leit sech am meeschten an de Kino deplacéiert? Ma déi zwee meescht gekuckte Filmer, sinn emol Animatiounsfilmer, déi méi e jonke Public unzéien. Mat fir bäi, op der drëtter Plaz, ass awer och en anere Genre. An dat ass d'Geschicht vum "anti-hero" Deadpool.



Hei d'Top 20 vun de meescht gekuckte Filmer:



1) THE SECRET LIFE OF PETS



2) ZOOTROPOLIS (ZOOTOPIA)



3) DEADPOOL



4) SUICIDE SQUAD





5) THE REVENANT



6) THE JUNGLE BOOK

7) FINDING DORY

8) VAIANA

9) FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

10) ROGUE ONE - A STAR WARS STORY (dans les salles depuis le 14 décembre)

11) BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE

12) CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

13) ICE AGE 5: COLLISION COURSE

14) KUNG FU PANDA 3

15) STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

16) TROLLS

17) ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP

18) THE ANGRY BIRDS MOVIE

19) BRIDGET JONES'S BABY

20) DOCTOR STRANGE





Hei d'Top 5 vun de Lëtzebuerger Produktiounen:

1) ELDORADO

2) FOREIGN AFFAIRS

3) KROPEMANN

4) STREIK

5) MOS STELLARIUM



*Chifferen erstallt vun Utopia s.a