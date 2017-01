De Lucien Czuga

... an zwar op Facebook, wou de Lucien Czuga, nieft dem verstuerwene Roger Leiner jo deen anere Papp vum "Superjhemp", e Link op d'"Live!"-Emissioun gedeelt hat.An der Emissioun war et ëm de Roger Leiner gaangen, awer och ëm de Stellewäert vun der BD als Literatur.Op d'Kritik vum Lucien Czuga reagéiert de Claude D. Conter, Direkter vum "Centre national de littérature" (CNL, Lëtzebuerger Literaturarchiv) esou: Hie bezeechent d'Wierk vu Leiner an Czuga als "Trésor national" an d'BDler kéimen elo och an den "Autorenlexikon":

Léiwen Här Czuga Lucien, déi Sendung hätt dem Roger Leiner sécherlech gefall. An ech ginn Iech Recht, datt Äert gemeinsaamt Wierk en Trésor national ass. Wat Dir zu Miersch an der Mass a bei RTL gesot hutt, as richteg. An de Centre national de littérature këmmert sech och gären em dee Patrimoine littéraire. Dir wësst et jo och selwer: Wéi d'Literaturarchiv zu Miersch säin 20. Gebuertsdag gefeiert huet, huet de Roger Leiner d'Affiche gemeet - an Dir zwee hutt signéiert. Mir hu nach signéiert Affichen fir all Frënn vum Superjhemp. A bei ons am Archiv passt de Bernie ganz gutt op - hie wor och schonns onsen Objet du mois: