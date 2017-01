© Vidosava Kuzmic

Den Numm "Hieronymus Bosch" wäert wuel all Konscht-Amateur e Begrëff sinn. Virun 500 Joer ass de bekannten hollännesche Kënschtler a Moler vum "Garten der Lüste" gestuerwen an huet vill Froen a Spekulatiounen hannerlooss. Seng komplex Biller loosse vill Raum fir Interpretatiounen op a ginn dacks falsch verstanen, genee sou wéi de Moler selwer, iwwert deen ee kaum eppes weess.E Samschdeg den Owend war déi lescht Virstellung am TNL, mam Marco Lorenzini ("Hieronymus Bosch") an dem Claire Thill ("Caroline") an den Haaptrollen.

De ganze Reportage gëtt et e Sonndeg de Owend um 19h30 am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg!