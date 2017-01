An engem ganz eenzegaartege Kader soll de Pavillon vum Lëtzebuerger Kënschtler eppes Heemesches an den ëffentleche Raum bréngen. Ënnert dem Titel "Thank you so much for the flowers" soll de Visiteur mat an eng Welt geholl ginn, an där et ëm d'Sprooch, d'Geschlecht an d'kulturell Geschicht gëtt - an dat mat enger ganzer Partie Humor. An Humor sëtzt de Mike Bourscheid gläich mat enger Sprooch. D'Méischichtegkeet vum Witz géing hien immens interesséieren. Mee elo mol méi konkret zu der Konscht selwer - déi ganz breet gefächert ass: Kleeder, Aluminium-Goss, Bronze, Stol, Poterie, ee Film, Kichelcher.

De Pavillon soll wéi en Appartement ëmfunktionéiert ginn, dat géing deem ganzen Intimitéit ginn an fir eng perséinlech Platz op der Biennale suergen. A fënnef Kummeren kann de Visiteur sech dann d'Kostümer a Skulpturen an d'Performance vum Kënschtler ukucken. E wichtegen Punkt am Mike Bourscheid senger Aarbecht ass engersäits de Prozess vun senge Wierker, an och och datt e sech ganz vill huet missen uneegnen, zum Beispill d'Keramik huet hie misse léieren.





© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer « ZréckWeider »

De Kënschtler geet och der Fro vun der Identitéit no, der eegener mee och där vum Lëtzebuerger - fir ze weisen datt mer ganz villsäiteg sinn. Bis den Optakt vun der Biennale den 13. Mee zu Venedeg wier nach vill ze dinn, mee et wier e Privileg fir sou konsequent un engem Projet ze schaffen, sou nach de Mike Bourscheid.

Méi iwwert den Lëtzebuerger Pavillon, de Mike Bourscheid a seng Konscht, gesitt der den Owend am Journal bei de Kollegen vun der Télé.