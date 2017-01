"Den Opstig vum radikale Populismus an Europa" - ënnert deem Titel hält de franséische Journalist a Politologe Jean-Yves Camus um Donneschdeg den Owend eng Konferenz an der Escher Kulturfabrik. Am Kader vum Cycle Mémoire(s), engem Internationale Colloque zur Gedenkaarbecht, schwätzt de Spezialist wat Rietsextremismus an d'radikal islamistesch Gruppen ugeet, vun der aktueller Situatioun an Europa an de Grënn, wisou populistesch Parteien ëmmer méi Succès hunn.





Camus iwwer Populismus / Rep. CLaudia Kollwelter



An fir de Journalist a Politolog, deen ënnert anerem reegelméisseg am Le Monde diplomatique an am Charlie Hebdo publizéiert, misst een déi ganz Entwécklung aus enger geschichtlecher Perspektiv gesinn.



Déi éischt Parteien, déi an deem Domaine Succès haten, wieren an der Mëtt vun de 70er Joren a Skandinavien gewiescht. De Phenomen wier an den 80er Jore méi strukturell ginn.



Haut géing et generell eng Kris vun der demokratescher Representatioun an Europa ginn.



Déi traditionell Parteien, esou de Jean-Yves Camus, géife net méi als representativ ugesi ginn, well d'Leit se net méi géifen als Acteur, deen eppes kéint changéiere wouer huelen. Déi postmodern Societéit géif d'Politik net méi als deen Acteur gesinn, deen d'Zukunft kéint änneren.



Den Jean-Yves Camus schwätzt vun engem Kampf tëscht engem klassesche Liberalismus, deen entretemps midd wier an et net géif fäerdeg brénge sech ze erneieren an engem klasseschen Konservatismus, dee sech dauernd verteidegt, deenen Ideologien, déi sech un engem europäesche Federalismus géifen inspiréieren an enger nationaler Populistescher Front, déi sech als déi richteg Droite gesäit.



Déi aktuell Entwécklung a Frankräich zum Beispill hätt och eng Auswierkung op aner Parteien. An Zäiten an deenen de Front National vill Unhänger kréich, géifen d'Parteien aus dem Zenter hiren Discours upassen, fir hir Wielerschaft ze halen.



Ob d'Entwécklung beängschtegend wier oder net, kéint en net soen, mee e géing feststellen, dass dës politesch Famill en Opschwong erlieft huet an et och nach aktuell mëscht, an déi politesch Situatioun a ganz Europa duerchernee bréngt.

D'Konferenz vum Jean-Yves Camus ass den Owend um 8 Auer an der Kulturfabrik zu Esch op Franséisch mat däitscher Iwwersetzung. Den Entrée ass fräi.