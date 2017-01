© Facebook/Last Summer Dance

Wéi et vun den Organisateuren heescht, wiere vill Membere vum Organisatiounsteam Melting Pot asbl. net disponibel. Et kéint een dem Aarbechtsopwand, deen zanter 4 Joer op de Schëllere vum klenge Grupp Benevolle läit, wéinst privaten a berufflechen Aufgaben vu verschiddene Memberen, dëst Joer net gerecht ginn.2016 war fir de Last Summer Dance Festival e weidert Erfollegsjoer. Iwwer 1.200 Mënschen hunn op d'Musek vun Vello Público, Tuys, Giant Rooks an IRINA mat gefeiert a gedanzt, an u Workshops an Diskussiounsronnen participéiert.Déi 5. Editioun vum Festival ass deemno eréischt fir Enn Summer 2018 geplangt. Der Location, am Schlasspark zu Ierpeldeng un der Sauer, wéit een trei bleiwen.Eppes hunn d'Organisateuren awer nach verroden, ganz vun der Bildfläch wéilt een dëst Joer awer net verschwannen. Deen een oder anere kulturellen Event géif et nach ginn, Detailer ginn am Laf vun den nächsten Méint annoncéiert.Et gëtt doruechter verzielt, dass d’Joer 2017 u grouss Erwaardunge gekoppelt ass a Verännerunge mat sech bréngt. Virun de Verännerunge sinn och mir net ganz verschount bliwwen.

Fir eng Rëtsch Leit aus eiser Ekipp fänkt dëst Joer nämlech en neie Liewensofschnëtt un, sief et aus berufflechen, akademeschen oder reng private Grënn. Muencher vun eis hunn an de leschte puer Joer praktesch soss näischt gemaach ewéi éierenamtlech a mat vill Häerzblutt de beschtméigleche Last Summer Dance Festival ze organiséieren, wéi dir e bis well véiermol hutt duerfen erliewen. Et war eng ustrengend an net ëmmer konfliktfräi Zäit, mee d’Resultat, déi onvergiesslech schéi Festivalsdeeg, déi positiv Feedbacken a léif Wierder souwéi är tatkräfteg Ënnerstëtzung hunn eis därmoosse frou gemaach an eis déi néideg Energie ginn, fir d’Knëppelen net bei d’Tromm ze geheien a virunzemaachen.

An trotz allem hu mer elo, 2017 de Punkt erreecht, wou mer eng Paus brauchen. No laangem Hin-an-Hir hu mer eis mussen agestoen, dass mer den Ament net méi déi néideg Kapazitéiten hunn, fir e Festival op d’Been ze stellen, dee sech mat de leschte véier Editioune moosse kann.

Wie gutt opgepasst huet oder vun Ufank u mat derbäi war, stellt fest, dass mer op eist fënneft Joer duersteieren. Dir kënnt äre Kapp op jiddwer Fall a Rou leeën: de Last Summer Dance Festival ass net eriwwer! Enn Summer 2018 starte mer nees “in alter Frische” duerch am Ierpeldenger Schlasspark, a bidden iech eng onvergiesslech fënneft Gebuertsdagseditioun vun eisem Festival! Sidd gespaant!

Bei dëser Geleeënheet wëlle mer och nach eng Kéier un eise leschte Streech erënneren. Villmools Merci all deenen, déi dobäi waren, gedanzt, sech ënnerhal, diskutéiert a gelaacht hunn an einfach eng schéin Zäit haten! Villmools Merci eise Gäscht, Musiker, Kënschtler, Organisateure vu Workshopen, an zu gudder Lescht eise Partner! Ouni iech alleguerten hätte mer kee Festival ofhale kënnen. An elo huelt iech déi eng oder aner Minutt a genéisst an deelt den Aftermovie vum Last Summer Dance 2016!

Och 2017 wäerte mer net ganz vun der Bildfläch verschwannen – mat Festivaller wéi dem Food For Your Senses Festival​, deen endlech nees stattfënnt, dem Koll an Aktioun​, dem Kolla Festival an dem Funky Donkey Festival​ wäert 2017 e ganz schéint Festivaljoer ginn, an dir wäert eis mat Sécherheet op där enger oder anerer Plaz zou Gesiicht kréien. Mir freeën eis drop!

Mat léiwe Gréiss,

D’Ekipp vum Last Summer Dance