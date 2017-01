Kultur: Am meeschte gelies

Screenshot vun der Facebook-Säit schreiwen.lu.

Op Facebook gëtt den Ament Reklamm gemaach fir den Internetsite schreiwen.lu, dee e Méindeg lancéiert soll ginn.E coole Sproch soll do eng Reegel vum Lëtzebuergeschen erklären - mat engem kuerzen, prägnante Video.Zwee sinn der ewell online: ee mat enger Zeil aus dem Hexemeeschter an ee mat engem Zitat aus dem Toublemaker ...E Méindeg, 23. Januar gëtt een da méi gewuer iwwert dës Initiativ fir eis Sprooch an d'Beméien, se reegelkonform ze schreiwen.