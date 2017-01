Den "Minister" steet dora stellvertriedend fir de Prototyp vum Politiker an dee berouegt de Sänger dann och direkt am Ufank: E misst sech net erféieren, well et géif net zur Revolutioun opgeruff ginn. Ma d'Chanson wier, fir mol un der Dier ze klappen.An ze soe schéngt et vill ze ginn, well den Enrico Lunghi lamentéiert, datt de Minister Versprieche mécht a Rieden hält, ma wann déi kleng Leit da protestéieren, dann ass en op eemol daf. Just deene Mächtegen an deene Räiche géif nogelauschtert ginn, dat wier net ganz demokratesch - bei den Despote wier et net anescht ...De Minister wier op der Tëlee, an der Zeitung an op den Aweiungen, ma amplaz ëmmer "digne, plein de sagesse et de raison" ze sinn, géif en, fir de Kameraen ze gefalen, mat de Wëllef hurelen ... an all Noblesse verléieren: "Et personne n'a plus envie de vous."Souwisou géif jo jidderee wëssen: De Minister wier just eng kleng Marionett ... Déi grouss Fortunë géifen de Planéit eidel maachen, vun deene Profiteure misst ee sech befreien.An iergendwann géif de Minister d'Zeen verloossen an nees e Mënsch ginn, dee just wëll, dann een e gär huet ... An ouni Titel an ouni Mask géif säin Numm séier an der Poubelle vun der Geschicht landen ...