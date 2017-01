© Roland Miny / pressphoto.rt.lu

No de Succèse vun de Kultfilmer "Troublemaker" oder "Club des chomeurs", ass och "Rusty Boys" eng Komedie, déi an engem typesch Lëtzebuerger Kader spillt an en eescht Thema mat Humor awer och Melancholie upéckt.



Et geet ëm eeler Herrschaften, déi aus dem Altersheim wëlle fort an eng eege Alters-WG wëlle grënnen. Et ass e Film, dee vrun allem duerch d'Leeschtung vu sengen Haaptacteure lieft. Mat 86 Joer ass de Pol Greisch deen Eelsten.





Interview mam Pol Greisch.



Vun e Mëttwoch u leeft de Film am normale Kinosprogramm un.



