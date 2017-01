© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Lëtzebuerger Bicher oder Editioune vu Zeitungen an Zäitschrëften kann een hei online kafen. All grouss Editeuren aus dem Land sinn derbäi. Et ass eng oppe Plattform. Jiddereen, deen e Buch eraus bruecht huet, ka matmaachen. D'Bicher gi – gratis – den Dag drop verschéckt. Vu Rolleng bei Miersch aus, wou et och e "richtege Buttek" gëtt.

Op lord.lu kann een – nieft dem Inhalt selwer, dem Buch zum Beispill - och d'Droits d'auteure kafen. Dat heescht zum Beispill d'Recht, fir aus engem Buch Kopien ze maachen. Wann een nämlech e Buch keeft, huet een den Droit primaire kaf, erkläert de Lucien Czuga, de President vu Luxorr. Vill Enseignanten zum Beispill géife sech um Internet zënter Jore gratis servéieren. Mee déi Saache wieren net gratis. Do muss ee Rechter bezuelen, déi een elo iwwer lord.lu kafe kéint.





De Lucien Czuga



Dat ass eng Weltpremière, datt een op engem Site kann de Contenu – e Buch -, an déi Droits secondaires kafen.

Dat geet ganz einfach. Et gëtt een an, wéi vill Kopien een zum Beispill vun engem Rezept aus engem Kachbuch brauch, fir e Kachcours, an da kann een dat online bezuelen. D'Buch selwer muss een natierlech och hunn.

Den Detail fënnt een op lord.lu. An et gëtt och eng App -mylord - fir Lëtzebuerger Contenu anzekafen

lord.lu / Rep Carine Lemmer