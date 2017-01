Dës Reform war no den Turbulenzen aus der jéngster Vergaangenheet gewënscht ginn. No den Differenzen lescht Joer wär dat grousst Schëff UGDA elo nees a rouegen Gewässer ënnerwee. De Veräin gëtt moderniséiert. De Verwaltungsrot gëtt all 3 Joer gewielt, um nämmlechte Moment wéi d'Poste vum President, Vizepresident, Sekretär an Tresorier. Et wëll een och déi Jonk fir Musek interesséieren.Nieft deem ausseruerdentleche Kongress sinn e Sonndeg am Stater Conservatoire och nach d'47. Generalversammlung vun der Mutuelle an den 154. Congrès fédéral vun der Union Grand-Duc Adolphe.